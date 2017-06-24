СМИ сообщили о хакерской атаке на компьютерную сеть британского парламента

ЛОНДОН, 24 июн — РИА Новости. Компьютерная сеть британского парламента подверглась хакерской атаке, газета Telegraph сообщает, что депутаты не могут воспользоваться удалённым доступом к электронной почте.

Первое сообщение об инциденте поступило накануне вечером, депутаты проинформировали IT-специалистов о проблемах с почтой.

Ранее уже сообщалось о краже паролей к почте нескольких представителей правительства. В настоящее время администрация парламента сотрудничает с Национальным центром кибербезопасности в расследовании инцидента. Представитель палаты общин так прокомментировал ситуацию: "Парламент зафиксировал несанкционированный доступ к аккаунтам парламентариев, расследование инцидента продолжается. Для обеспечения безопасности компьютерной сети парламента будут приняты необходимые меры".