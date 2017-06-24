Почти 30 высоток в Британии провалили тесты на противопожарную безопасность

ЛОНДОН, 24 июн — РИА Новости. Облицовка 27 зданий в Лондоне не соответствует требованиям противопожарной безопасности, сообщил в субботу журналистам представитель правительственного департамента коммун и местного управления.
Проверка началась после пожара в Лондоне, здания расположены в регионе от Лондона до Манчестера и Плимута.
Накануне около 4 тысяч жильцов пяти высотных домов в Лондоне были вынуждены покинуть здания в связи с эвакуацией. По словам представителя правительства, теперь специалисты будут выяснять, какие действия надо предпринять и как именно разрешить ситуацию с жильцами.
Здание, в котором произошел пожар, находится не в самом благополучном, хотя и снабженном современной социальной инфраструктурой, районе Лондона — Северном Кенсингтоне. Большинство жильцов дома — выходцы из Африки и стран Ближнего Востока.