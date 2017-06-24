МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Большинство американцев считает, что властям нужно уделять меньше внимания истории о предполагаемом вмешательстве Москвы в выборы президента и больше – вопросам здравоохранения, экономики и борьбы с терроризмом. Это следует из результатов опроса Harvard-Harris Poll, которые публикует The Hill.

Почти 65% респондентов полагают, что расследование против России вредит США. При этом 56% опрошенных заявили, что государство стоило бы заняться более насущными вопросами, а 44% отметили, что оставлять тему возможного российского влияния нельзя.

Как заявил глава исследовательского центра Марк Пенн, американских граждан очень интересует эта тема, но вместе с тем они уверены, что она слишком сильно отвлекает президента и конгресс.

Конгресс США и ФБР уже несколько месяцев ведут расследование о якобы имевшем место вмешательства российских властей в ход выборов президента США, на которых победил Дональд Трамп.

В Москве неоднократно опровергали эти обвинения, отмечая, что никаких доказательств до сих пор представлено не было.

