В Китае пять человек погибли при сходе оползня

Спасатели на месте схода оползня в провинции Сычуань, КНР. 24 июня 2017

Спасатели на месте схода оползня в провинции Сычуань, КНР. 24 июня 2017

ПЕКИН, 24 июн — РИА Новости, Анна Раткогло. Пять человек погибли при сходе оползня в китайской провинции Сычуань в субботу, более 120 человек числятся пропавшими без вести, передает телеканал CCTV.

Оползень сошёл вблизи населенного пункта Деси уезда Моасянь провинции Сычуань на юго-западе Китая утром в субботу, погребя под собой 62 домашних хозяйства.

Председатель КНР Си Цзиньпин ранее распорядился активизировать поисковые работы, чтобы снизить число потенциальных жертв.

В поисках принимают участие более 540 спасателей, а также пожарные, медики и тяжёлая техника.