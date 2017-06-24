В Китае пять человек погибли при сходе оползня

ПЕКИН, 24 июн — РИА Новости, Анна Раткогло. Пять человек погибли при сходе оползня в китайской провинции Сычуань в субботу, более 120 человек числятся пропавшими без вести, передает телеканал CCTV.
Оползень сошёл вблизи населенного пункта Деси уезда Моасянь провинции Сычуань на юго-западе Китая утром в субботу, погребя под собой 62 домашних хозяйства.
Председатель КНР Си Цзиньпин ранее распорядился активизировать поисковые работы, чтобы снизить число потенциальных жертв.
В поисках принимают участие более 540 спасателей, а также пожарные, медики и тяжёлая техника.