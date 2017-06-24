В Госдуме похвалили Сербию за сохранение нейтралитета в отношениях с НАТО

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Сербия в пример другим странам демонстрирует государственную самостоятельность и отказ от блокового мышления, которое пытается навязать НАТО, заявил журналистам в субботу член комитета по международным делам Госдумы Сергей Железняк ("Единая Россия").

"Продолжая миролюбивую стратегию и сохраняя военный нейтралитет, Сербия вносит большой вклад в формирование новой политической конфигурации Европы и является примером для других стран, демонстрируя государственную самостоятельность и отказ от блокового мышления, которое пытаются навязать странам адепты НАТО", — отметил политик.

Парламентарий в пятницу принял участие в церемонии инаугурации нового президента Сербии Александра Вучича, состоявшейся в Белграде. Российский политик передал поздравления и пожелания новому главе Сербии, единомышленникам по правящей коалиции и сербскому народу от партии "Единая Россия".

Железняк подчеркнул, что народ Сербии "поддержал Александра Вучича и его политическую программу, реализация которой должна способствовать социально-экономическому развитию Сербии, росту благосостояния граждан, укреплению межнационального согласия в стране, а также послужить стабилизации ситуации на Балканах и в Европе в целом".

Депутат отметил, что в России приветствуют планы сербского руководства по дальнейшей реализации уникального потенциала многовековой дружбы и сотрудничества между нашими странами.