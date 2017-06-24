В Госдуме похвалили Сербию за сохранение нейтралитета в отношениях с НАТО

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Сербия в пример другим странам демонстрирует государственную самостоятельность и отказ от блокового мышления, которое пытается навязать НАТО, заявил журналистам в субботу член комитета по международным делам Госдумы Сергей Железняк ("Единая Россия").
Парламентарий в пятницу принял участие в церемонии инаугурации нового президента Сербии Александра Вучича, состоявшейся в Белграде. Российский политик передал поздравления и пожелания новому главе Сербии, единомышленникам по правящей коалиции и сербскому народу от партии "Единая Россия".
Депутат отметил, что в России приветствуют планы сербского руководства по дальнейшей реализации уникального потенциала многовековой дружбы и сотрудничества между нашими странами.