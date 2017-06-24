Поиски на месте схода оползня в Китае пока не дают результатов

ПЕКИН, 24 июн — РИА Новости, Анна Раткогло. Несколько часов поисково-спасательных работ при участии 500 человек на месте схода оползня в китайской провинции Сычуань не дали никаких результатов, сообщает телеканал CCTV.

Оползень сошёл вблизи населенного пункта Деси уезда Моасянь провинции Сычуань на юго-западе Китая утром в субботу, погребя под собой порядка 40 домашних хозяйств.

Первоначально сообщалось, что под завалами могут быть более 100 человек, однако позже местные СМИ сообщили, что это число может достигать 200.

На месте работают спасатели, пожарные, медики, тяжёлая техника.