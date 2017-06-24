Конгрессмен, раненный под Вашингтоном, покинул реанимацию

ВАШИНГТОН, 24 июн – РИА Новости. Раненный под Вашингтоном в середине июня сенатор Стив Скализ покинул реанимацию, но остается в больнице для последующей реабилитации, сообщил медицинский центр в пятницу.

"Состояние конгрессмена Стива Скализа продолжает улучшаться, что позволило ему покинуть отделение интенсивной терапии в четверг", — сообщил столичный медицинский центр MedStar.

Состояние конгрессмена оценивается как удовлетворительное, ему предстоит "продолжительный период заживления и восстановления". Ранее сообщалось, что Скализ был ранен в бедро, пуля раздробила кости и повредила внутренние органы, ему сделали несколько операций.

Скализ стал жертвой стрельбы 14 июня в городе Александрия (штат Виргиния), когда мужчина открыл огонь из винтовки по группе конгрессменов и их помощников во время их тренировки перед традиционным бейсбольным матчем. Ранения получили четыре человека, в том числе координатор фракции республиканцев в палате представителей Стив Скализ и двое полицейских. Нападавший был ранен в перестрелке с полицией и позднее скончался в больнице.