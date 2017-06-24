СМИ: Трамп хочет провести межарабский саммит по катарскому кризису

ВАШИНГТОН, 24 июн – РИА Новости. Администрация США рассматривает возможность проведения в американской столице саммита лидеров арабских стран для урегулирования ситуации вокруг Катара и интенсификации борьбы с экстремизмом, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на собственные источники.

"Сейчас президент хочет собрать ключевых игроков в Вашингтоне", — сообщил источник.

По его данным, Белый дом видит возможность повторения исторического саммита лидеров Палестины и Израиля, вошедшего в анналы как Кэмп-Дэвидские соглашения. "Сейчас момент Кэмп-Дэвида. Мы не видели ничего подобного за 40 лет, и сейчас президент хочет последовать за этим", — сообщил осведомленный источник.

По информации телеканала, администрация "обсуждает несколько вариантов урегулирования спора (между арабскими странами), в том числе широкий саммит по модели Кэмп-Дэвидских соглашений 1978 года, который привел к заключению мирного соглашения между Израилем и Египтом в 1979 году".

По данным источника, речь может идти о "саммите лидеров Египта, Саудовской Аравии и пяти других стран, прервавших отношения с Катаром". Он отмечает, что Трамп видит необходимость в "изменении поведения не только Катара". "Во имя стабильности на Ближнем Востоке в целом они (страны региона) должны отмежеваться от таких групп как "Братья (-мусульмане", запрещенная в России террористическая группировка). Речь идет не только о катарских элементах, которые финансируют "Братьев", но и об отмежевании от поддержки экстремизма в целом", — сообщил источник.

Конкретный формат и сроки проведения такого саммита пока не известны.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Позднее о разрыве дипотношений также заявили Мальдивы, Маврикий, Мавритания.

Иордания и Джибути снизили уровень своих диппредставительств в Катаре. Сенегал, Нигер и Чад объявили об отзыве послов. В итоге к блокаде Катара не стали присоединяться только два государства, входящие в Совет сотрудничества стран Персидского залива, — Кувейт и султанат Оман. Катар все обвинения отверг и заявил, что ответных мер принимать не будет.