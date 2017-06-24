Убитый участник протестов в Венесуэле был сыном экс-начальника Мадуро

МЕХИКО, 24 июн – РИА Новости. Давид Вальенилья, убитый в четверг охраной базы ВВС во время протестов в Каракасе, был сыном бывшего начальника президента страны Николаса Мадуро.

Вальенилья был застрелен практически в упор. Глава МВД страны Нестор Ревероль уже сообщил, что в отношении стрелявшего сотрудника охраны базы проводится расследование, так как он применил неразрешенный тип оружия.

По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, отец Вальенильи курировал работу Мадуро более 20 лет назад, когда будущий президент работал водителем автобуса на общественном транспорте.

"Николас, ясно, что была прямая агрессия против Давида Хосе, которого ты знал еще маленьким", — заявил отец погибшего, обращаясь к главе государства.

Вальенилья стал 75-м погибшим в ходе идущих с начала апреля массовых протестов после решения верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов, а также против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию.