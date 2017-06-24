В ДНР заявили, что ВСУ час вели обстрел Докучаевска, несмотря на перемирие

ДОНЕЦК, 24 июн — РИА Новости. Украинские силовики в ночь на субботу в течение часа вели артиллерийский обстрел Докучаевска, несмотря на перемирие, передает Донецкое агентство новостей со ссылкой на администрацию города.

Ранее в среду Контактная группа по Украине договорилась о перемирии в Донбассе с полуночи 24 июня. По словам спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, режим тишины планируют установить "вдоль всей линии соприкосновения на период сборки урожая, с 24 июня по 31 августа" — на время сбора урожая.

"В период с 00:30 до 01:30 украинские силовики обстреливали окраины Докучаевска. По предварительным данным, огонь велся из танковых орудий и тяжелой артиллерии", — рассказали в администрации.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается среди прочего в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются обстрелы.