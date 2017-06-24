ВАШИНГТОН, 24 июн – РИА Новости. Юридический комитет сената США расследует возможное вмешательство экс-генпрокурора США Лоретты Линч в расследование ФБР в отношении бывшего госсекретаря США и экс-кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон в связи с почтовым скандалом.

Согласно письму, опубликованному на сайте главы комитета сенатора Чака Грэссли, комитет запросил информацию, касающуюся возможного вмешательства Линч в расследование ФБР в отношении использования Клинтон частного почтового сервера во время ее работы на посту госсекретаря США.

В письме отмечается, что необходимость расследования вызвана публикациями ряда СМИ, которые сообщали, что Линч в беседе с помощницей Клинтон заверяла, что расследование ФБР "не пойдет слишком далеко". В своих показаниях в сенате экс-глава ФБР Джеймс Коми также предположил, что Линч могла пытаться влиять на дело в отношении Клинтон.

"Сообщения о многочисленных обвинениях в политических вмешательствах в противоречивые и значимые расследования касаются как действующей, так и предыдущей администраций. Юридический комитет сената имеет юрисдикцию над ФБР и министерством юстиции и обязан вести надзор за любым потенциально возможным злоупотреблением или неподобающим политическим влиянием на эти ведомства", — говорится в письме сенатора.

В тексте документа также отмечается, что необходимость расследования в отношении Линч возникла в контексте расследования комитетом обстоятельств увольнения главы ФБР Джеймса Коми.

Коми в начале июня заявил, что был обеспокоен действиями администрации Барака Обамы по делу Хиллари Клинтон.

Он в частности рассказал, что в ходе расследования против Клинтон тогдашний генпрокурор Лоретта Линч предложила говорить ему о "вопросе" Клинтон, а не о "расследовании". "Меня это беспокоило", — сказал Коми на слушаниях в сенате.

Кроме того, Коми сообщил, что встреча Линч и экс-президента США, супруга Хиллари Билла Клинтона привела его к выводу о необходимости публично выступить по делу Клинтон в июле 2016 года. Тогда Коми заявил о прекращении расследования против Клинтон, но жестко раскритиковал ее.

Побежденный соперник Трампа на выборах президента 2016 года Хиллари Клинтон обвиняла Коми в том, что он добился ее поражения, распространив неподтвердившуюся информацию о новом расследовании против нее за 10 дней до выборов.

Трамп уволил Коми 9 мая. При этом первый замгенпрокурора Род Розенстайн распространил меморандум, в котором обосновал претензии к Коми. По его словам, Коми в июле 2016 года превысил полномочия, самостоятельно объявив о закрытии дела против Клинтон в обход главы министерства — генпрокурора США. Как заявил Розенстайн, Коми должен был сообщить, что ФБР завершило расследование дела и передало его федеральным прокурорам. При этом, по его словам, Коми действовал без разрешения руководства Минюста, в чью структуру входит ФБР.

При этом многие наблюдатели связывают увольнение Коми с тем, что он также вел расследование на предмет предполагаемых "связей Трампа с Россией", которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле.