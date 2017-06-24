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В мире

Чета Макронов намерена завести собаку

03:0224.06.2017
(обновлено: 03:06 24.06.2017)
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© РИА Новости / Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон со своей супругой Брижит. Архивное фотоПрезидент Франции Эммануэль Макрон со своей супругой Брижит. Архивное фото
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон намерены завести в Елисейском дворце собаку, сообщает телеканал BFMTV.

По данным телеканала, чета намерена взять щенка из питомника. При этом аргентинский дог четы останется на попечении дочери первой леди Франции.

Отмечается, что собака стала традиционным животным для Елисейского дворца. Так, питомец Макронов сменит черного лабрадора экс-президента страны Франсуа Олланда.

Новая первая леди Франции Брижит Макрон
© AP Photo / Christophe EnaНовый президент Франции 39-летний Эммануэль Макрон с 2007 года женат на 63-летней учительнице, в которую он влюбился еще в лицее.Новый президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит Макрон
© AP Photo / Christophe Ena
Новый президент Франции 39-летний Эммануэль Макрон с 2007 года женат на 63-летней учительнице, в которую он влюбился еще в лицее.
© AP Photo / Claude ParisБрижит Мари-Клод Тронье родилась в семье известного на севере Франции шоколатье и владельца сети кондитерских Жана Тронье.Жена нового президента Франции Эммануэля Макрона Брижит Макрон
© AP Photo / Claude Paris
Брижит Мари-Клод Тронье родилась в семье известного на севере Франции шоколатье и владельца сети кондитерских Жана Тронье.
© REUTERS / Philippe WojazerВ тот момент, когда Брижит познакомилась с 15-летним Макроном, она была женой банкира Андре Луи Озьера и растила троих детей: сына Себастьяна и двух дочерей Лоранс и Тифен.Новый президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит Макрон
© REUTERS / Philippe Wojazer
В тот момент, когда Брижит познакомилась с 15-летним Макроном, она была женой банкира Андре Луи Озьера и растила троих детей: сына Себастьяна и двух дочерей Лоранс и Тифен.
© AP Photo / Eric Feferberg/Pool PhotoЗнакомство с будущим президентом Франции произошло в иезуитском лицее La Providence в Амьене, где Брижит Озьер преподавала французский и латинский язык, а также вела театральный кружок.Обеденный перерыв во время предвыборной поездки Эммануэля Макрона
© AP Photo / Eric Feferberg/Pool Photo
Знакомство с будущим президентом Франции произошло в иезуитском лицее La Providence в Амьене, где Брижит Озьер преподавала французский и латинский язык, а также вела театральный кружок.
© AP Photo / Christophe EnaВстреча произошла в мае 1993 года. Макрон ходил не только на занятия по французскому, но и на театральный кружок, который вела Брижит. Кроме того, он был одноклассником ее дочери - Лоранс.Новый президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит Макрон
© AP Photo / Christophe Ena
Встреча произошла в мае 1993 года. Макрон ходил не только на занятия по французскому, но и на театральный кружок, который вела Брижит. Кроме того, он был одноклассником ее дочери - Лоранс.
© AP Photo / Eric Feferberg/PoolУзнав о скандальной связи сына с учительницей, родители Макрона отправили сына доучиваться последний год лицея в Париж, но это не остановило молодого человека.Эммануэль Макрон с супругой Брижит
© AP Photo / Eric Feferberg/Pool
Узнав о скандальной связи сына с учительницей, родители Макрона отправили сына доучиваться последний год лицея в Париж, но это не остановило молодого человека.
© AP Photo / Jacques BrinonКогда будущему лидеру Пятой республики исполнилось 17, он признался Брижит, что готов на ней жениться.Эммануэль Макрон с супругой Брижит
© AP Photo / Jacques Brinon
Когда будущему лидеру Пятой республики исполнилось 17, он признался Брижит, что готов на ней жениться.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкБрижит развелась со своим мужем 26 января 2006 года, а 20 октября 2007 года состоялась их свадьба с Эммануэлем Макроном.Супруга Эммануэля Макрона Брижит во время первого тура президентских выборов во Франции
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Брижит развелась со своим мужем 26 января 2006 года, а 20 октября 2007 года состоялась их свадьба с Эммануэлем Макроном.
© AP Photo / Pascal Lachenaud/PoolВпервые в качестве супруги политика Брижит сопровождала Макрона на официальном ужине с королём Испании Филиппом и его женой 2 июня 2015 года.Супруга Эммануэля Макрона Брижит
© AP Photo / Pascal Lachenaud/Pool
Впервые в качестве супруги политика Брижит сопровождала Макрона на официальном ужине с королём Испании Филиппом и его женой 2 июня 2015 года.
© AP Photo / Christophe Petit Tesson/ PoolБрижит принимала самое активное участие в избирательной кампании своего мужа. Она всегда сопровождала его на публике, помогала готовить речи и давала советы по формированию образа.Эммануэль Макрон с супругой Брижит
© AP Photo / Christophe Petit Tesson/ Pool
Брижит принимала самое активное участие в избирательной кампании своего мужа. Она всегда сопровождала его на публике, помогала готовить речи и давала советы по формированию образа.
© REUTERS / Benoit TessierБудущий глава Франции даже признался в одном из интервью, что если его выберут президентом, Брижит получит официальный пост и будет работать в его команде.Эммануэль Макрон со своей супругой Брижит во время первого тура президентских выборов во Франции
© REUTERS / Benoit Tessier
Будущий глава Франции даже признался в одном из интервью, что если его выберут президентом, Брижит получит официальный пост и будет работать в его команде.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкЭммануэль Макрон усыновил всех трех детей Брижит. Во время избирательной кампании они все выступили с поддержкой кандидатуры отчима.Эммануэль Макрон со своей супругой Брижит во время первого тура президентских выборов во Франции
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Эммануэль Макрон усыновил всех трех детей Брижит. Во время избирательной кампании они все выступили с поддержкой кандидатуры отчима.
© AP Photo / Christophe EnaУ Брижит семеро внуков. Эммануэль нянчится с ними как с родными детьми.Эммануэль Макрон с супругой Брижит около своего дома на севере Франции
© AP Photo / Christophe Ena
У Брижит семеро внуков. Эммануэль нянчится с ними как с родными детьми.
© REUTERS / Stephane MaheЭммануэль Макрон со своей супругой Брижит на предвыборном митинге движения "Вперед" в Ле-Мане, 11 октября 2016 года.Эммануэль Макрон со своей супругой Брижит, 2016
© REUTERS / Stephane Mahe
Эммануэль Макрон со своей супругой Брижит на предвыборном митинге движения "Вперед" в Ле-Мане, 11 октября 2016 года.
© REUTERS / Christian HartmannБрижит Макрон и ее дочь Тифена во время политического митинга движения "Вперед" в Париже, 17 апреля 2017 года.Супруга Эммануэля Макрона Брижит и ее дочь Тифейна во время политического митинга в Париже
© REUTERS / Christian Hartmann
Брижит Макрон и ее дочь Тифена во время политического митинга движения "Вперед" в Париже, 17 апреля 2017 года.
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