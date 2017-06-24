Чета Макронов намерена завести собаку
03:0224.06.2017
(обновлено: 03:06 24.06.2017)
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон намерены завести в Елисейском дворце собаку, сообщает телеканал BFMTV.
По данным телеканала, чета намерена взять щенка из питомника. При этом аргентинский дог четы останется на попечении дочери первой леди Франции.
Отмечается, что собака стала традиционным животным для Елисейского дворца. Так, питомец Макронов сменит черного лабрадора экс-президента страны Франсуа Олланда.
Новый президент Франции 39-летний Эммануэль Макрон с 2007 года женат на 63-летней учительнице, в которую он влюбился еще в лицее.
Брижит Мари-Клод Тронье родилась в семье известного на севере Франции шоколатье и владельца сети кондитерских Жана Тронье.
В тот момент, когда Брижит познакомилась с 15-летним Макроном, она была женой банкира Андре Луи Озьера и растила троих детей: сына Себастьяна и двух дочерей Лоранс и Тифен.
Знакомство с будущим президентом Франции произошло в иезуитском лицее La Providence в Амьене, где Брижит Озьер преподавала французский и латинский язык, а также вела театральный кружок.
Встреча произошла в мае 1993 года. Макрон ходил не только на занятия по французскому, но и на театральный кружок, который вела Брижит. Кроме того, он был одноклассником ее дочери - Лоранс.
Узнав о скандальной связи сына с учительницей, родители Макрона отправили сына доучиваться последний год лицея в Париж, но это не остановило молодого человека.
Когда будущему лидеру Пятой республики исполнилось 17, он признался Брижит, что готов на ней жениться.
Брижит развелась со своим мужем 26 января 2006 года, а 20 октября 2007 года состоялась их свадьба с Эммануэлем Макроном.
Впервые в качестве супруги политика Брижит сопровождала Макрона на официальном ужине с королём Испании Филиппом и его женой 2 июня 2015 года.
Брижит принимала самое активное участие в избирательной кампании своего мужа. Она всегда сопровождала его на публике, помогала готовить речи и давала советы по формированию образа.
Будущий глава Франции даже признался в одном из интервью, что если его выберут президентом, Брижит получит официальный пост и будет работать в его команде.
Эммануэль Макрон усыновил всех трех детей Брижит. Во время избирательной кампании они все выступили с поддержкой кандидатуры отчима.
У Брижит семеро внуков. Эммануэль нянчится с ними как с родными детьми.
Эммануэль Макрон со своей супругой Брижит на предвыборном митинге движения "Вперед" в Ле-Мане, 11 октября 2016 года.
Брижит Макрон и ее дочь Тифена во время политического митинга движения "Вперед" в Париже, 17 апреля 2017 года.