ОАЭ прокомментировали попытку теракта в Мекке

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Глава МИД ОАЭ Халиф бен Заед Аль Нахайян заявил, что попытка теракта в мечети в Мекке лишь усиливает желание бороться с терроризмом и теми, кто его поддерживает, сообщает телеканал "Аль-Арабия".

"Это ужасное преступление демонстрирует, насколько далеко зашел терроризм в своих масштабах и жестокости. Ни один здравомыслящий человек не может оправдать это или дать объяснение", — цитирует телеканал слова Нахайяна.

Сообщается, что Бахрейн и Египет также осудили попытку теракта в Саудовской Аравии.

Ранее в пятницу сообщалось, что службы безопасности Саудовской Аравии предотвратили атаку террористов, целью которых была Заповедная мечеть в Мекке — главная святыня исламского мира, в центре которой находится Кааба.

Террорист-смертник в квартале Аджйад укрылся в одном из жилых зданий и, не реагируя на требования правоохранителей сложить оружие и сдаться, открыл огонь по сотрудникам служб безопасности. После этого он подорвал себя. Агентство Франс Пресс сообщает, что в результате подрыва здания 11 человек, в том числе пять полицейских, получили ранения.

Мечеть аль-Харам является главной святыней мусульманского мира. В центре комплекса находится Кааба — обтянутая черной тканью гранитная постройка в форме куба. Согласно исламскому вероучению, ее для поклонения единому богу возвел пророк Ибрахим (Авраам). В направлении Каабы мусульмане всего мира обращают свои лица во время молитвы, а вокруг нее совершается обряд обхода (таваф) прибывшими для выполнения хаджа и умры паломниками.