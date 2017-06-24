МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Министерство обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) не зафиксировало фактов применения артиллерии со стороны украинских силовиков с 00:00 24 июня, сообщил РИА Новости представитель министерства обороны ДНР.

Ранее сообщалось о договоренностях между Киевом и самопровозглашенными республиками о вступлении в силу с 00:00 24 июня режима прекращения огня, так называемого "хлебного перемирия". По словам спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, режим тишины планируют установить "вдоль всей линии соприкосновения на период сборки урожая, с 24 июня по 31 августа".

"После 00:00 по состоянию на 01:00 (совпадает с мск) по всей линии соприкосновения нами не было зафиксировано фактов применения артиллерии. Последний обстрел с применением 120-мм минометов по окраинам Донецка был зафиксирован в 23:20", — сообщил собеседник агентства.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается среди прочего в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются обстрелы.