В Мекке задержали пять человек после предотвращения теракта в мечети

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Сотрудники службы безопасности Саудовской Аравии задержали пять человек в связи с предотвращенной атакой террористов на Заповедную мечеть в Мекке, передает агентство Рейтер со ссылкой на министра внутренних дел страны.

По словам министра внутренних дел, среди задержанных есть одна женщина. Он отметил, что террорист-смертник планировал атаку на Заповедную мечеть. После того как сотрудники службы безопасности окружили здание, в котором он находился, террорист подорвал себя.

Агентство Франс Пресс сообщает, что в результате подрыва здания 11 человек, в том числе пять полицейских, получили ранения.

Ранее в пятницу сообщалось, что службы безопасности Саудовской Аравии предотвратили атаку террористов, целью которых была Заповедная мечеть в Мекке — главная святыня исламского мира, в центре которой находится Кааба.

Террорист-смертник в квартале Аджйад укрылся в одном из жилых зданий и, не реагируя на требования правоохранителей сложить оружие и сдаться, открыл огонь по сотрудникам служб безопасности. После этого он подорвал себя. О возможных потерях в рядах силовиков не сообщается.

Мечеть аль-Харам является главной святыней мусульманского мира. В центре комплекса находится Кааба — обтянутая черной тканью гранитная постройка в форме куба. Согласно исламскому вероучению, ее для поклонения единому богу возвел пророк Ибрахим (Авраам). В направлении Каабы мусульмане всего мира обращают свои лица во время молитвы, а вокруг нее совершается обряд обхода (таваф) прибывшими для выполнения хаджа и умры паломниками.