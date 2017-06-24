Авторы рейтинга стран по числу убийств признали ошибку в отношении Мексики

МЕХИКО, 24 июн – РИА Новости. Доклад об уровне убийств в мире, согласно которому Мексика заняла второе место после Сирии, содержал ошибки в методологии, говорится в коммюнике британского Международного института стратегических исследований (IISS), который подготовил этот доклад.

Документ был опубликован в мае и уже тогда вызвал резкий протест со стороны мексиканских властей. Согласно данным института, за минувший год в Мексике зафиксировано 23 тысячи убийств, а в Сирии, занимающей первое место рейтинга, — 50 тысяч.

"Мы признаем, что была методологическая ошибка в наших расчетах смертей в конфликтах, которая требует проверки", – отмечается в заявлении института. При этом IISS отмечает, что и после пересчета Мексика все равно, скорее всего, останется в числе 10 стран с наибольшим числом насильственных смертей.

О докладе британского института в четверг упомянул президент США Дональд Трамп. Он написал в своем микроблоге в Twitter, что Мексика названа второй страной мира по числу убийств после Сирии. "Главная причина — это наркотрафик. Мы построим стену", — подчеркнул глава США.

Согласно данным мексиканской стороны, имеющаяся статистика никак не позволяет отнести Мексику к числу стран с самым высоким уровнем насилия. Так, исходя из имеющихся последних официальных оценок ООН за 2014 год, только в Латинской Америке такие страны, как Гондурас, Венесуэла, Белиз, Колумбия и Бразилия опережают Мексику по данным показателям. Там зарегистрировано количество убийств на 100 тысяч населения в соответственно 90,4, 53,7, 44,7, 30,8 и 25,2 человека. В Мексике данный показатель составил всего 16,4 на 100 тысяч жителей.