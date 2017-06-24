В ЛНР заявили, что силовики вели прицельный огонь по водозаборному узлу

ЛУГАНСК, 24 июн – РИА Новости. Глава администрации Кировска в самопровозглашенной Луганской народной республике Геннадий Карцев заявил журналистам, что украинские силовики при обстреле города вели прицельный огонь по только что восстановленному водозаборному узлу. Он заявил, что восстановить водоснабжение города рассчитывают к утру.

В пятницу в ЛНР заявили, что украинские вооруженные силы обстреливает ряд населенных пунктов на северо-западе республики. В результате повреждения ЛЭП был лишен централизованного водоснабжения Кировск.

"В районе 15.00 (23 июня) начался массированный обстрел города, по звуку мы поехали в район Кировского кузнечного завода "Центрокуз". Естественно, как и в прошлый раз, попали под обстрел. Били, я так понимаю, централизованно по водозаборному узлу, который мы только восстановили", — рассказал глава города.

По его словам, в течение трех часов огонь не прекращался, и работники предприятия "Луганскводы" не смогли выехать для ремонта линии. Карцев уточнил, что несколько снарядов упали в жилой сектор, повредив дома, а также у здания МЧС.

"Все снаряды, которые я перечислил, все находятся в районе водозаборного узла. То есть в одно место били. Мы сегодня как раз набрали полный водозаборный узел, хотели порадовать водой жителей. Трое суток не было воды (из-за повреждений) у нас, и в момент подачи воды перебили линии", — пояснил спикер.

По его словам, повреждены и основная, и резервная линии электропередачи. Мэр Кировска заверил, что если массированные обстрелы не возобновятся, ремонтные бригады смогут наладить водоснабжение города уже к утру 24 июня.