В Праге в аэропорту задержали иностранца с 6,7 кг гашиша в чемодане

ПРАГА, 23 июн – РИА Новости, Александр Куранов. Таможенники задержали в пятницу вечером в пражском аэропорту Вацлава Гавела иностранца, который пытался в чемодане с двойным дном провезти 6,7 кг гашиша, сообщила журналистам представитель таможенного отделения аэропорта Шарка Мишковская.

"Наркотики пытался провезти в своем чемодане 25-летний иностранец, который прибыл к нам рейсом Дели – Дубай — Прага. Партию гашиша весом 6,75 килограмма он спрятал в потайном отделении чемодана, она была обнаружена с помощью рентгена при проверке багажа пассажиров", — сказала Мишковская, не уточнив гражданство задержанного.

По словам Мишковской, один грамм гашиша продается в Чехии за 500 крон (около 21 доллара). Таким образом, общая цена обнаруженной партии гашиша составляет примерно 3,4 миллиона крон (около 142 тысяч долларов). Задержанный передан сотрудникам Национального центра по борьбе с наркотиками, которые проведут дальнейшие следственные действия.