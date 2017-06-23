Рейтинг одобрения Трампа вырос впервые за долгое время, показал опрос

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа вырос впервые за долгое время, свидетельствуют результаты опроса Harvard-Harris Poll для издания Hill.

По результатам исследования, 48% респондентов одобряют деятельность Трампа на посту главы Белого дома, недовольны его работой 52% американцев.

Сообщается, предыдущий опрос показал, что Трампа поддерживают 45% респондентов, в то время как 55% недовольны его президентством.

Опрос проводился с 19 по 21 июня, в нем приняли участие 2237 зарегистрированных избирателей.

В середине мая рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа упал до минимальных значений с момента инаугурации главы государства 20 января и составил всего 38%.