Главред "Страна.ua" назвал искаженным видео о его вымогательстве

КИЕВ, 23 июн — РИА Новости. Главный редактор украинского интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва подтвердил факт встречи в ресторане, которую в качестве доказательства вымогания взятки привел генпрокурор Украины, однако Гужва заявил, что отказался от предлагаемой в ресторане взятки и пытался разобраться в том, кто и зачем хочет его подставить.

Накануне генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что Гужва был задержан в Киеве. По утверждению правоохранителей, он требовал 20 тысяч долларов и получил половину — 10 тысяч долларов за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. По данным генпрокурора, у следствия имеются видео- и аудиодоказательства. Депутат "Радикальной партии" Дмитрий Линько заявил, что именно у него вымогали деньги и в вымогательстве якобы участвовал лично Гужва. Сам Гужва считает дело против него спланированной провокацией. В пятницу генпрокурор показал видео встречи Гужвы с мужчиной в одном из ресторанов, на котором зафиксировано якобы получение взятки главредом.

Как заявил Гужва в видеокомментарии в ответ на обнародованное генпрокурором видео, в конце апреля на главреда вышел некий гражданин Антон Филипковский, который заявил, что "люди лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко" предлагали ему, чтобы он связался с Гужвой для снятия статей про Ляшко за деньги.

По словам Гужвы, он отказался от этого предложения, однако в мае с ним снова связался посредник Антон и уже говорил о депутате Линько, чтобы Гужва снял публикацию о конфликте депутата Линько с советником главы МВД Ильей Кивой. За снятие этого материала Гужве якобы предложили 20 тысяч долларов.

"Это он озвучивал в ресторане, когда встречались. Я на самом деле пытался понять, что это за люди, которые приходят ко мне с такими предложениями, пытался понять, почему Линько хочет за такие деньги снять материал, поэтому задавал дополнительные вопросы Антону. Но по итогу я понимал, что, скорее всего, это некая подстава… Материал по Линько за деньги не сняли, все могут прочитать до сих пор материал на нашем сайте", — сказал Гужва в видеокомментарии, обнародованном его адвокатом Еленой Лукаш в Facebook.

Главред подчеркнул, что "на этом видео, которое, как я понимаю, было неким образом смонтировано и искажало смысл нашей беседы, шла речь именно об этом". "Я интересовался, что за предложение такое подозрительно щедрое, и кому и зачем это надо, но потом я ответил отказом", — заявил Гужва.