Хуг рассказал, сколько людей могут остаться без воды из-за боев в Донбассе

ДОНЕЦК, 23 июн — РИА Новости. Около 1,5 миллиона жителей Донбасса могут остаться без воды при повреждении объектов водоснабжения в результате боевых действий, сообщил журналистам в пятницу первый заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг.

"Стоит отметить, что особенно в жаркое время объекты водоснабжения находятся под риском из-за боев. Насосная станция в Васильевке за последнее время была обстреляна много раз. И Донецкая фильтровальная станция также была обстреляна и 45 дней не работала. В случае повреждения приблизительно 1,5 миллиона человек останутся без воды… По обе стороны линии соприкосновения", — сказал он.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.