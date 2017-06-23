Оппозиция хочет объявить импичмент Порошенко, поскольку поняла его слабость

Москва, 23 июн — РИА Новости. В украинской оппозиции убеждены: глава Белого дома Дональд Трамп не поддерживает президента страны Петра Порошенко, а, значит, можно не стесняться добиваться его отставки, пишет обозреватель издания "Украина.ру" Александр Чаленко.

Кресло под Порошенко зашаталось

В последние недели в украинских политических кругах стали все громче и громче раздаваться требования импичмента Порошенко. Первым в этом деле отметился экс-губернатор Донецкой области и миллиардер Сергей Тарута. Он вменил украинскому президенту и коррупцию в Минобороны, и непрозрачность работы Нацбанка, и невыполнение обещания принести мир на Донбасс, и "пленки Онищенко".

Следующим выступил глава антикоррупционного комитета Верховной Рады Егор Соболев. Он заявил, что Порошенко заслуживает импичмента, потому что стоит во главе многих коррупционных схем в стране.

Дело дошло даже до того, что украинские праворадикалы во главе с Брониславом Сухим, ветераном операции в Донбассе и руководителем организации "Революционные правые силы", воспользовавшись отъездом Порошенко в Вашингтон, захватили приемную Порошенко и потребовали его импичмента из-за репрессий, которые власть устроила против его побратимов. Сухого, кстати, после этой акции сильно избили неизвестные.

И вот в конце этой недели Киевский облсовет с подачи фракции "Батькивщина" принял обращение к Верховной Раде, в котором потребовал закрепить законодательную процедуру импичмента президента.

В это время же стало известно, что с подачи той же "Батькивщины" в Раду внесен законопроект о процедуре импичмента президента. Сама же лидер этой партии Юлия Тимошенко заявила, что Порошенко надо отправить в отставку за государственную измену, а ее коллега по фракции и адвокат Сергей Власенко добавил, что Порошенко уже заслужил пять импичментов.

Законопроект тимошенковцев уже готовы поддержать Оппозиционный блок и "Самопомощь", а на завершающем этапе и Радикальная партия Олега Ляшко.

Дал слабину перед праворадикалами

Дело, видимо, принимает серьезный оборот. Поэтому "Украина.ру" попросила политических экспертов прокомментировать то, с чем связана нынешняя активизация действий оппозиции, направленных на то, чтобы добиться импичмента Порошенко.

Ростислав Ищенко напомнил, что еще с весны прошлого года Порошенко начали принуждать к добровольному уходу. "Сначала путем досрочных парламентских выборов. Подобные заявления делала Тимошенко. Она говорила, что Порошенко должен решиться на выборы до осени 2016 года. Но тот отказывался их проводить, потому что в случае согласия от него могли бы потребовать проведения и досрочных президентских выборов. Но давление на него нарастало. С одной стороны политическое, а с другой — на него давили события, связанные с блокадой. В общем, его обложили с разных сторон. Ему при этом постоянно намекали: уходи по-хорошему, чтобы не наступило по-плохому", — полагает Ищенко.

Ищенко пояснил, почему противники Порошенко не решились действовать "по-плохому". "Им все это тоже невыгодно. Просто тогда возникает вопрос о легитимности власти, о европейской поддержке, как дальше пришедшие к власти будут выстраивать свои отношения на международной арене. Для противников Порошенко желательно, чтобы он ушел сам либо в результате легитимной процедуры импичмента, либо добровольно", — уверен политолог.

Ищенко напомнил, что в конце мая начале июня этого года Порошенко столкнулся с большим количеством проблемных вопросов.

"Он сначала сдал праворадикалам ситуацию с блокадой Донбасса, потом подписал закон о запрете георгиевской ленточки. В общем, он резко уступил украинскому националистическому сообществу. Последним маркером стало заявление Турчинова о необходимости изменить формат АТО и ввести военное положение и фактически начать войну с Россией. Порошенко хотел перехватить этот законопроект, выхолостить его, но было очевидно, что у него нет контраргументов", — отметил эксперт.

Чтобы обрести хоть какую-то политическую устойчивость, президент, как указывает Ищенко, поехал в Вашингтон, чтобы там найти поддержку у Трампа. Но все получилось наоборот. Поездка продемонстрировала, что никакой поддержки у него со стороны американцев нет.

"На Трампа надавили, чтобы он встретился с Порошенко. Но тот этого не хотел. И чтобы отомстить за это давление, американский президент допустил утечку в СМИ о том, что никаких переговоров между ним и Порошенко не было, а встреча продолжалась всего несколько минут. Трамп всем этим наглядно продемонстрировал, что украинский президент для него никто, и его Америка поддерживать не будет: вы там на Украине сами с ним разбирайтесь. Это прекрасно поняли в Киеве. И вот после этого процесс, направленный на его отстранение с помощью импичмента, активизировался. Оппозиция поняла: можно. Поэтому заявление Киевоблсовета о законодательном закреплении возможности процедуры импичмента будет не единственным. За ним последуют заявления других облсоветов, горсоветов и райсоветов", — не сомневается Ищенко.

В воздухе пахнет импичментом

Так политэмигрант, политик и правозащитник Владимир Олейник считает, что требования импичмента это очень серьезно для Порошенко. "В воздухе пахнет импичментом. Недовольство населения зашкаливает: 84% настроены против него. Поэтому оппозиция понимает, что надо что-то делать: или спасать Украину, отправив в отставку Порошенко, или не трогать Порошенко, тем самым обрекая страну на гибель. Вот местные органы самоуправления типа Киевского облсовета и начали принимать соответствующие постановления. Они ведь ближе к народу. Они лучше снизу чувствуют народное недовольство", — считает Олейник.

Особенно настроения отправить президента в отставку, по его мнению, усилились после его провальной поездки в Вашингтон.

"И провал был не только в Белом доме, но вообще в стране полный провал. Предвыборные обещания не выполняются. Обещал безвиз. Дали. Но дорога ложка к обеду. Ложка есть, а обеда нет. Вот в 14-м году безвиз был бы достижением, а сейчас уже нет. Поехал в Америку. И что? Чего добился? Того, что теперь уголь будем покупать у Америки, а также твэлы и сжиженный газ втридорога, а продавать ей при этом ничего не будем? Это ведь не сделка. При этом во время встречи все видели, что в Овальном кабинете не было государственного флага. Все на Украине поняли: нет у Порошенко поддержки в Белом доме. Это поняли украинские политики в Киеве, это поняло и местное самоуправление", — констатирует политик.

Олейник напомнил, что Киевский облсовет, первым потребовавший законодательного закрепления процедуры импичмента президента, находится в авангарде оппозиционных действий Порошенко. "Они первыми приняли обращение к киевским властям о децентрализации. Они сначала заявили, а потом пошли подобные заявления от других местных советов. Вот и сейчас они приняли первыми обращение в Верховный совет, где потребовали от нардепов принятия закона об импичменте. Порошенко уже достал всех, поэтому я уверен, что эта инициатива будет подхвачена другими органами местного самоуправления", — подытожил свой комментарий Олейник.