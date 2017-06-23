США
23.0623 июня20:22МСК
USD59.66-0.49
EUR66.68-0.47
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Оппозиция хочет объявить импичмент Порошенко, поскольку поняла его слабость

Сюжет:
Ситуация на Украине. Июнь 2017 (313)
19:5323.06.2017
(обновлено: 20:22 23.06.2017)
06530
© РИА Новости / Пресс-служба президента УкраиныПерейти в фотобанкПрезидент Украины Петр Порошенко и президент США Дональд Трамп во время встречи. 20 июня 2017Президент Украины Петр Порошенко и президент США Дональд Трамп во время встречи. 20 июня 2017
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
Перейти в фотобанк

Москва, 23 июн — РИА Новости. В украинской оппозиции убеждены: глава Белого дома Дональд Трамп не поддерживает президента страны Петра Порошенко, а, значит, можно не стесняться добиваться его отставки, пишет обозреватель издания "Украина.ру" Александр Чаленко.

Кресло под Порошенко зашаталось

Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© РИА Новости / Николай Лазаренко
Перейти в фотобанк
Путь Порошенко: из Европы — в импичмент
В последние недели в украинских политических кругах стали все громче и громче раздаваться требования импичмента Порошенко. Первым в этом деле отметился экс-губернатор Донецкой области и миллиардер Сергей Тарута. Он вменил украинскому президенту и коррупцию в Минобороны, и непрозрачность работы Нацбанка, и невыполнение обещания принести мир на Донбасс, и "пленки Онищенко".

Следующим выступил глава антикоррупционного комитета Верховной Рады Егор Соболев. Он заявил, что Порошенко заслуживает импичмента, потому что стоит во главе многих коррупционных схем в стране.

Дело дошло даже до того, что украинские праворадикалы во главе с Брониславом Сухим, ветераном операции в Донбассе и руководителем организации "Революционные правые силы", воспользовавшись отъездом Порошенко в Вашингтон, захватили приемную Порошенко и потребовали его импичмента из-за репрессий, которые власть устроила против его побратимов. Сухого, кстати, после этой акции сильно избили неизвестные.

И вот в конце этой недели Киевский облсовет с подачи фракции "Батькивщина" принял обращение к Верховной Раде, в котором потребовал закрепить законодательную процедуру импичмента президента.

© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкЛидер фракции ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко выступает на заседании Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Лидер фракции ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко выступает на заседании Верховной рады Украины в Киеве

В это время же стало известно, что с подачи той же "Батькивщины" в Раду внесен законопроект о процедуре импичмента президента. Сама же лидер этой партии Юлия Тимошенко заявила, что Порошенко надо отправить в отставку за государственную измену, а ее коллега по фракции и адвокат Сергей Власенко добавил, что Порошенко уже заслужил пять импичментов.

Законопроект тимошенковцев уже готовы поддержать Оппозиционный блок и "Самопомощь", а на завершающем этапе и Радикальная партия Олега Ляшко.

Дал слабину перед праворадикалами

Дело, видимо, принимает серьезный оборот. Поэтому "Украина.ру" попросила политических экспертов прокомментировать то, с чем связана нынешняя активизация действий оппозиции, направленных на то, чтобы добиться импичмента Порошенко.

Президент Украины Петр Порошенко на торжественном собрании в Верховной раде Украины, посвященном 20-й годовщине Конституции Украины
© Пресс-служба президента Украины
Перейти в фотобанк
Заработал на импичмент. Тучи над Порошенко сгущаются
Ростислав Ищенко напомнил, что еще с весны прошлого года Порошенко начали принуждать к добровольному уходу. "Сначала путем досрочных парламентских выборов. Подобные заявления делала Тимошенко. Она говорила, что Порошенко должен решиться на выборы до осени 2016 года. Но тот отказывался их проводить, потому что в случае согласия от него могли бы потребовать проведения и досрочных президентских выборов. Но давление на него нарастало. С одной стороны политическое, а с другой — на него давили события, связанные с блокадой. В общем, его обложили с разных сторон. Ему при этом постоянно намекали: уходи по-хорошему, чтобы не наступило по-плохому", — полагает Ищенко.

Ищенко пояснил, почему противники Порошенко не решились действовать "по-плохому". "Им все это тоже невыгодно. Просто тогда возникает вопрос о легитимности власти, о европейской поддержке, как дальше пришедшие к власти будут выстраивать свои отношения на международной арене. Для противников Порошенко желательно, чтобы он ушел сам либо в результате легитимной процедуры импичмента, либо добровольно", — уверен политолог.

Ищенко напомнил, что в конце мая начале июня этого года Порошенко столкнулся с большим количеством проблемных вопросов.

"Он сначала сдал праворадикалам ситуацию с блокадой Донбасса, потом подписал закон о запрете георгиевской ленточки. В общем, он резко уступил украинскому националистическому сообществу. Последним маркером стало заявление Турчинова о необходимости изменить формат АТО и ввести военное положение и фактически начать войну с Россией. Порошенко хотел перехватить этот законопроект, выхолостить его, но было очевидно, что у него нет контраргументов", — отметил эксперт.

© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины/Николай ЛазаренкоПерейти в фотобанкПрезидент Украины Петр Порошенко выступает перед журналистами после встречи с президентом США Дональдом Трампом. 20 июня 2017
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины/Николай Лазаренко
Перейти в фотобанк
Президент Украины Петр Порошенко выступает перед журналистами после встречи с президентом США Дональдом Трампом. 20 июня 2017

Чтобы обрести хоть какую-то политическую устойчивость, президент, как указывает Ищенко, поехал в Вашингтон, чтобы там найти поддержку у Трампа. Но все получилось наоборот. Поездка продемонстрировала, что никакой поддержки у него со стороны американцев нет.

"На Трампа надавили, чтобы он встретился с Порошенко. Но тот этого не хотел. И чтобы отомстить за это давление, американский президент допустил утечку в СМИ о том, что никаких переговоров между ним и Порошенко не было, а встреча продолжалась всего несколько минут. Трамп всем этим наглядно продемонстрировал, что украинский президент для него никто, и его Америка поддерживать не будет: вы там на Украине сами с ним разбирайтесь. Это прекрасно поняли в Киеве. И вот после этого процесс, направленный на его отстранение с помощью импичмента, активизировался. Оппозиция поняла: можно. Поэтому заявление Киевоблсовета о законодательном закреплении возможности процедуры импичмента будет не единственным. За ним последуют заявления других облсоветов, горсоветов и райсоветов", — не сомневается Ищенко.

В воздухе пахнет импичментом

Так политэмигрант, политик и правозащитник Владимир Олейник считает, что требования импичмента это очень серьезно для Порошенко. "В воздухе пахнет импичментом. Недовольство населения зашкаливает: 84% настроены против него. Поэтому оппозиция понимает, что надо что-то делать: или спасать Украину, отправив в отставку Порошенко, или не трогать Порошенко, тем самым обрекая страну на гибель. Вот местные органы самоуправления типа Киевского облсовета и начали принимать соответствующие постановления. Они ведь ближе к народу. Они лучше снизу чувствуют народное недовольство", — считает Олейник.

Заседание Верховной рады Украины. 18 мая 2017
© РИА Новости / Григорий Костин
Перейти в фотобанк
Политолог: многим украинцам давно ясно, что с Порошенко "что-то не так"
Особенно настроения отправить президента в отставку, по его мнению, усилились после его провальной поездки в Вашингтон.

"И провал был не только в Белом доме, но вообще в стране полный провал. Предвыборные обещания не выполняются. Обещал безвиз. Дали. Но дорога ложка к обеду. Ложка есть, а обеда нет. Вот в 14-м году безвиз был бы достижением, а сейчас уже нет. Поехал в Америку. И что? Чего добился? Того, что теперь уголь будем покупать у Америки, а также твэлы и сжиженный газ втридорога, а продавать ей при этом ничего не будем? Это ведь не сделка. При этом во время встречи все видели, что в Овальном кабинете не было государственного флага. Все на Украине поняли: нет у Порошенко поддержки в Белом доме. Это поняли украинские политики в Киеве, это поняло и местное самоуправление", — констатирует политик.

Олейник напомнил, что Киевский облсовет, первым потребовавший законодательного закрепления процедуры импичмента президента, находится в авангарде оппозиционных действий Порошенко. "Они первыми приняли обращение к киевским властям о децентрализации. Они сначала заявили, а потом пошли подобные заявления от других местных советов. Вот и сейчас они приняли первыми обращение в Верховный совет, где потребовали от нардепов принятия закона об импичменте. Порошенко уже достал всех, поэтому я уверен, что эта инициатива будет подхвачена другими органами местного самоуправления", — подытожил свой комментарий Олейник.

Круговая осада
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Круговая осада
Комментировать
+
В мире
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена