Оппозиция хочет объявить импичмент Порошенко, поскольку поняла его слабость

Москва, 23 июн — РИА Новости. В украинской оппозиции убеждены: глава Белого дома Дональд Трамп не поддерживает президента страны Петра Порошенко, а, значит, можно не стесняться добиваться его отставки, пишет обозреватель издания "Украина.ру" Александр Чаленко.
Кресло под Порошенко зашаталось
Следующим выступил глава антикоррупционного комитета Верховной Рады Егор Соболев. Он заявил, что Порошенко заслуживает импичмента, потому что стоит во главе многих коррупционных схем в стране.
Дело дошло даже до того, что украинские праворадикалы во главе с Брониславом Сухим, ветераном операции в Донбассе и руководителем организации "Революционные правые силы", воспользовавшись отъездом Порошенко в Вашингтон, захватили приемную Порошенко и потребовали его импичмента из-за репрессий, которые власть устроила против его побратимов. Сухого, кстати, после этой акции сильно избили неизвестные.
И вот в конце этой недели Киевский облсовет с подачи фракции "Батькивщина" принял обращение к Верховной Раде, в котором потребовал закрепить законодательную процедуру импичмента президента.
В это время же стало известно, что с подачи той же "Батькивщины" в Раду внесен законопроект о процедуре импичмента президента. Сама же лидер этой партии Юлия Тимошенко заявила, что Порошенко надо отправить в отставку за государственную измену, а ее коллега по фракции и адвокат Сергей Власенко добавил, что Порошенко уже заслужил пять импичментов.
Законопроект тимошенковцев уже готовы поддержать Оппозиционный блок и "Самопомощь", а на завершающем этапе и Радикальная партия Олега Ляшко.
Дал слабину перед праворадикалами
Дело, видимо, принимает серьезный оборот. Поэтому "Украина.ру" попросила политических экспертов прокомментировать то, с чем связана нынешняя активизация действий оппозиции, направленных на то, чтобы добиться импичмента Порошенко.
Ищенко пояснил, почему противники Порошенко не решились действовать "по-плохому". "Им все это тоже невыгодно. Просто тогда возникает вопрос о легитимности власти, о европейской поддержке, как дальше пришедшие к власти будут выстраивать свои отношения на международной арене. Для противников Порошенко желательно, чтобы он ушел сам либо в результате легитимной процедуры импичмента, либо добровольно", — уверен политолог.
Ищенко напомнил, что в конце мая начале июня этого года Порошенко столкнулся с большим количеством проблемных вопросов.
"Он сначала сдал праворадикалам ситуацию с блокадой Донбасса, потом подписал закон о запрете георгиевской ленточки. В общем, он резко уступил украинскому националистическому сообществу. Последним маркером стало заявление Турчинова о необходимости изменить формат АТО и ввести военное положение и фактически начать войну с Россией. Порошенко хотел перехватить этот законопроект, выхолостить его, но было очевидно, что у него нет контраргументов", — отметил эксперт.
Чтобы обрести хоть какую-то политическую устойчивость, президент, как указывает Ищенко, поехал в Вашингтон, чтобы там найти поддержку у Трампа. Но все получилось наоборот. Поездка продемонстрировала, что никакой поддержки у него со стороны американцев нет.
"На Трампа надавили, чтобы он встретился с Порошенко. Но тот этого не хотел. И чтобы отомстить за это давление, американский президент допустил утечку в СМИ о том, что никаких переговоров между ним и Порошенко не было, а встреча продолжалась всего несколько минут. Трамп всем этим наглядно продемонстрировал, что украинский президент для него никто, и его Америка поддерживать не будет: вы там на Украине сами с ним разбирайтесь. Это прекрасно поняли в Киеве. И вот после этого процесс, направленный на его отстранение с помощью импичмента, активизировался. Оппозиция поняла: можно. Поэтому заявление Киевоблсовета о законодательном закреплении возможности процедуры импичмента будет не единственным. За ним последуют заявления других облсоветов, горсоветов и райсоветов", — не сомневается Ищенко.
В воздухе пахнет импичментом
Так политэмигрант, политик и правозащитник Владимир Олейник считает, что требования импичмента это очень серьезно для Порошенко. "В воздухе пахнет импичментом. Недовольство населения зашкаливает: 84% настроены против него. Поэтому оппозиция понимает, что надо что-то делать: или спасать Украину, отправив в отставку Порошенко, или не трогать Порошенко, тем самым обрекая страну на гибель. Вот местные органы самоуправления типа Киевского облсовета и начали принимать соответствующие постановления. Они ведь ближе к народу. Они лучше снизу чувствуют народное недовольство", — считает Олейник.
"И провал был не только в Белом доме, но вообще в стране полный провал. Предвыборные обещания не выполняются. Обещал безвиз. Дали. Но дорога ложка к обеду. Ложка есть, а обеда нет. Вот в 14-м году безвиз был бы достижением, а сейчас уже нет. Поехал в Америку. И что? Чего добился? Того, что теперь уголь будем покупать у Америки, а также твэлы и сжиженный газ втридорога, а продавать ей при этом ничего не будем? Это ведь не сделка. При этом во время встречи все видели, что в Овальном кабинете не было государственного флага. Все на Украине поняли: нет у Порошенко поддержки в Белом доме. Это поняли украинские политики в Киеве, это поняло и местное самоуправление", — констатирует политик.
Олейник напомнил, что Киевский облсовет, первым потребовавший законодательного закрепления процедуры импичмента президента, находится в авангарде оппозиционных действий Порошенко. "Они первыми приняли обращение к киевским властям о децентрализации. Они сначала заявили, а потом пошли подобные заявления от других местных советов. Вот и сейчас они приняли первыми обращение в Верховный совет, где потребовали от нардепов принятия закона об импичменте. Порошенко уже достал всех, поэтому я уверен, что эта инициатива будет подхвачена другими органами местного самоуправления", — подытожил свой комментарий Олейник.