В Донбассе с начала года погибли более 50 мирных жителей, сообщил Хуг

ДОНЕЦК, 23 июн — РИА Новости. Более 50 мирных жителей погибли в Донбассе с начала года, 230 получили ранения, сообщил в пятницу журналистам первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александр Хуг.

"С 1 января СММ ОБСЕ подтвердила 281 случай жертв среди гражданского населения, из них 51 погибший и 230 раненых", — сказал Хуг.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.