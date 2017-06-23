КИЕВ, 23 июн — РИА Новости. Киев займется ремонтом предприятий вдоль линии разграничения в Донбассе в случае соблюдения перемирия, объявленного с полуночи 24 июня, сообщила первый вице-спикер Верховной рады, представитель Киева в гуманитарной группе по Украине Ирина Геращенко.

Контактная группа по Украине на встрече в среду договорилась о перемирии в Донбассе с полуночи 24 июня. По словам спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, режим тишины планируют установить "вдоль всей линии соприкосновения на период сборки урожая, с 24 июня по 31 августа". Кроме того, накануне украинские силовики предложили перемирие в Донбассе с 24 по 26 июня на период выпускных вечеров. Минобороны Украины в пятницу заявило, что окончательного решения по перемирию в Донбассе с 24 июня еще нет, хотя есть намерения ввести режим тишины.

"Контактная группа в Минске договорилась о режиме тишины с 24 июня. Будет ли тишина, увидим уже после полуночи. Если будет соблюдаться тишина — будет шанс провести ремонтные работы для устранения неполадок Донецкой фильтровальной станции, Авдеевского коксохима и других предприятий вблизи линии соприкосновения", — написала Геращенко в пятницу на своей странице в Facebook.