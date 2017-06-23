В Донбассе обстреляли территорию Луганской ТЭС

КИЕВ, 23 июн — РИА Новости. Крупнейший на Украине частный энергохолдинг ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова заявил об обстреле территории Луганской ТЭС в Донбассе, сотрудники эвакуированы, пострадавших и разрушений нет.

"Двадцать третьего июня в 12.45 (совпадает с мск) начался обстрел территории ДТЭК Луганская ТЭС. Все работы на открытых участках – топливно-транспортном и электрическом цехах, на луганском участке подрядной организации "Интерэнергосервис", цехе по техническому обслуживанию и подготовке оборудования, открытом распределительном устройстве (ОРУ 220 кВ) — временно прекращены", — сообщила в пятницу пресс-служба ДТЭК.

Как отмечается в сообщении, сотрудники Луганской ТЭС эвакуированы в укрытия, жертв и разрушений нет.

По данным компании, с августа 2014 года Луганская ТЭС остается единственным производителем электроэнергии для севера Луганской области. До 25 апреля 2017 года станция работала отдельно от объединенной энергосистемы Украины из-за поврежденных в результате боевых действий магистральных линий электропередачи. На данный момент Луганская ТЭС выдает в среднем 50 МВт/час в объединенную энергосистему Украины.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.