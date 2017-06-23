СМИ: у Трампа появился утренний ритуал, посвященный России

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. У президента США Дональда Трампа появился новый утренний ритуал, связанный с Россией, сообщает издание The Washington Post со ссылкой на источники в администрации Белого дома.
Отмечается, что в ходе таких брифингов эксперты дают Трампу рекомендации относительно реакции на обсуждение "российского вмешательства" в выборы, а также по вопросам противостояния со СМИ, выпускающими "фейковые новости".
Кроме того, по словам одного из источников, во время таких разговоров Трамп "выпускает пар", чтобы в течение рабочего дня не думать о расследовании его "российских связей", которое "нависло над его президентством, как грозовая туча".
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".