СМИ: у Трампа появился утренний ритуал, посвященный России

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. У президента США Дональда Трампа появился новый утренний ритуал, связанный с Россией, сообщает издание The Washington Post со ссылкой на источники в администрации Белого дома.

Как пишет издание, в последнее время каждый день около 6.30 утра он консультируется по телефону с членами своей юридической команды и обсуждает с ними новости, касающиеся якобы имеющихся у него связей с Москвой.

Отмечается, что в ходе таких брифингов эксперты дают Трампу рекомендации относительно реакции на обсуждение "российского вмешательства" в выборы, а также по вопросам противостояния со СМИ, выпускающими "фейковые новости".

Кроме того, по словам одного из источников, во время таких разговоров Трамп "выпускает пар", чтобы в течение рабочего дня не думать о расследовании его "российских связей", которое "нависло над его президентством, как грозовая туча".

В конгрессе США идут независимые расследования по поводу якобы имевшего место вмешательства России в ход выборов президента США, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".