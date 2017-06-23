В Польше оппозиция предложила принять в страну несколько десятков беженцев

ВАРШАВА, 23 июн – РИА Новости. Крупнейшая польская оппозиционная партия Гражданская платформа предлагает принять в страну несколько десятков беженцев – матерей с детьми, заявил председатель партии Гжегож Схетына журналистам в пятницу в Варшаве.

"Гражданская платформа декларирует сегодня… мы хотели бы сделать жест и принять несколько десятков матерей с детьми из мест, объятых войной, чтобы показать, что Польша не антиевропейская", — сказал Схетына.

"Польша всегда была, есть и будет солидарна", — добавил он.

Осенью 2015 года страны ЕС приняли решение о расселении по своей территории 160 тысяч из находившихся на тот момент в Греции и Италии беженцев из Африки. Квоты распределялись пропорционально населению остальных стран ЕС и ряду других факторов. Польша обязалась тогда принять 7 тысяч человек, Чехия — 1,6 тысячи, Венгрия — 1,3 тысячи, Словакия — 900 человек. За последние два года Польша и Венгрия не приняли ни одного мигранта, Чехия взяла 12 человек, Словакия — 16.

Еврокомиссия сообщила ранее, что направляет формальные письма Чехии, Польше и Венгрии в рамках процедуры, которая может привести к санкциям против трех стран в связи с отказом принимать беженцев.