ГП Украины в качестве доказательств по делу Гужвы показала кадры из кафе

КИЕВ, 23 июн — РИА Новости. Генеральная прокуратура Украины вместо видео, на котором зафиксировано якобы получение взятки главным редактором интернет-издания "Страна.ua" Игорем Гужвой, показала беззвучное видео, где похожий на него человек сидит в ресторане.

Накануне генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что Гужва был задержан в Киеве. По утверждению правоохранителей, он требовал 20 тысяч долларов и получил половину — 10 тысяч долларов за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. По данным генпрокурора, у следствия имеются видео- и аудиодоказательства. В офисе издания прошли обыски. Депутат "Радикальной партии" Дмитрий Линько заявил, что именно у него вымогали деньги и в вымогательстве якобы участвовал лично Гужва. Сам Гужва считает дело против него спланированной провокацией.

На видео без звука видно, как человек, похожий на Гужву, сидит в ресторане за столом и беседует с неизвестным мужчиной.

"Лариса (Сарган – пресс-секретарь генпрокурора), если материалы не готовы, их не показывают. Что мы увидели, ресторан?" — сказал Луценко в пятницу на пресс-конференции.

Он призвал своего пресс-секретаря разобраться с нормальной видеозаписью, где будет показано, как получена взятка, добавив, что требовал именно этого.