Макрон объяснил, почему Европа должна принимать беженцев

ПАРИЖ, 23 июн — РИА Новости, Виктория Иванова. Европа должна принимать мигрантов, поскольку это лежит в традициях и является делом чести, заявил в пятницу президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на полях саммита ЕС в Брюсселе.

"Мы говорили и о миграционном кризисе. Это касается не нескольких стран, это наша общая проблема… И на него требуется общее решение", — сказал французский лидер после встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Он ответил, что проблема миграции носит долгосрочный характер.

"Мы должны принимать беженцев, поскольку это лежит в наших традициях и является нашей честью. Беженцы — это не просто какие-то мигранты, не экономические мигранты, это люди, которые покинули свои страны ради своей свободы — из-за войны или политической ситуации", — подчеркнул Макрон.