В Китае начнут тестировать вагоны метро для женщин

ПЕКИН, 23 июн – РИА Новости, Жанна Манукян. Администрация метрополитена города Гуанчжоу в провинции Гуандун на юге Китая с конца июня начнет тестировать вагоны метро, предназначенные исключительно для женщин, сообщает агентство Синьхуа.
С идей ввести "женские" вагоны в метро выступили политсоветники, которые отмечают, что женщинам из-за в целом хрупкой конституции намного тяжелее в часы пик. Кроме того, по их мнению, мера поможет избежать случаев сексуального домогательства. Население Гуанчжоу составляет около 14 миллионов человек.