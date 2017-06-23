На севере Индии толпа насмерть забила полицейского

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Сотрудник полиции северного индийского штата Джамму и Кашмир был забит насмерть толпой у входа в мечеть, сообщает издание Hindustan Times.
"Он был окружен злоумышленниками, которые стали грубо нападать на него и требовать предоставить документы. По предварительным данным, произошла стычка и полицейский открыл огонь, чтобы скрыться от толпы. Однако толпа настигла и убила его", — цитирует издание заявление полиции.
Вместе с тем в полиции отметили, что Пандит достаточно часто находился на посту у мечети, и местные жители должны были его знать.