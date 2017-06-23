Трамп назвал демократов обструкционистами

ВАШИНГТОН, 23 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп в пятницу обвинил демократов в обструкционизме и призвал их сотрудничать с республиканцами.

"Сейчас они являются обструкционистами и пытаются создать помехи. Я думаю, будет гораздо лучше, если они будут вместе с нами, если они скажут: давайте работать над реформой здравоохранения, налоговой и инфраструктурной реформами", — сказал Трамп в интервью телекомпании Fox News

Президент напомнил, что в истории страны уже "были моменты, когда две партии объединялись и вместе находили прекрасные решения". Он признал, что сейчас этого нет, но выразил надежду на такое развитие событий.

Трамп также высказался против ухода с поста лидера демократов в палате представителей конгресса США Нэнси Пелоси. "Она не должна уходить. Если она уйдет, это будет очень печальный день для демократов, я буду очень огорчен", — сказал он.

Таким образом он прокомментировал призывы ряда демократов к необходимости обновления партийной верхушки, указывая на стагнацию внутри партии и последние проигрыши демократов на выборах различного уровня.

Последней каплей против Пелоси к настоящему времени стали итоги прошедших во вторник в Джорджии специальных выборов в палату представителей в штате Джорджия, победу на них одержал кандидат от Республиканской партии.