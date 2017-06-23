Трамп назвал демократов обструкционистами

ВАШИНГТОН, 23 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп в пятницу обвинил демократов в обструкционизме и призвал их сотрудничать с республиканцами.
Президент напомнил, что в истории страны уже "были моменты, когда две партии объединялись и вместе находили прекрасные решения". Он признал, что сейчас этого нет, но выразил надежду на такое развитие событий.
Трамп также высказался против ухода с поста лидера демократов в палате представителей конгресса США Нэнси Пелоси. "Она не должна уходить. Если она уйдет, это будет очень печальный день для демократов, я буду очень огорчен", — сказал он.
Последней каплей против Пелоси к настоящему времени стали итоги прошедших во вторник в Джорджии специальных выборов в палату представителей в штате Джорджия, победу на них одержал кандидат от Республиканской партии.