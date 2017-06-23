Бывший лидер "Красных кхмеров" выступил на суде с последним словом

БАНГКОК, 23 июн – РИА Новости, Евгений Беленький. Бывший лидер режима "Красных кхмеров", "Брат номер пять" после Пол Пота и глава государства в 1976-1979 годах Кхиеу Сампхан заявил в своем последнем слове на заседании Чрезвычайной судебной палаты по преступлениям режима "Красных кхмеров" в столице Камбоджи Пномпене, что в период правления его партии в стране "не было геноцида, который позже выдумали вьетнамские лидеры", сообщает в пятницу информационное агентство Франс Пресс.

85-летний Кхиеу Сампхан обрушился с гневной речью на представителей прокуратуры и свидетелей, рассказавших суду о зверствах режима, в котором он исполнял функции главы государства. Он заявил, что непричастен к массовым убийствам, и тем более – к геноциду национальных и религиозных меньшинств, вьетнамцев и камбоджийских мусульман. Сампхан также сказал, что обвинения в его адрес со стороны правительства в геноциде – "пропагандистская операция Вьетнама", и что на самом деле никакого геноцида в стране не проводилось, сообщает агентство.

Суд, который длился 9 лет

Сампхан выступал с последним словом на суде, заседания которого длятся почти без перерывов с 2008 года. Вместе с ним на скамье подсудимых в зале находился "Брат номер два", 90-летний Нуон Чеа, также обвиненный трибуналом в массовых убийствах и геноциде. Нуон Чеа отказался от последнего слова. Его адвокаты сообщили Франс Пресс, что состояние его здоровья не позволяет ему выступать, а также, что он "не воспринимает серьезно этот суд".

Оба обвиняемых были уже приговорены к пожизненному заключению решением трибунала в 2014 году за то, что участвовали в насильственном переселении жителей столицы страны, города Пномпеня, в деревни, и массовых убийствах, сопровождавших этот процесс.

В предыдущие дни на заседаниях суда адвокаты обвиняемых заявляли, что их подзащитные "воплощали в стране идеи коммунизма так, как они их понимали, ради светлого будущего всего народа Камбоджи", пишет в пятницу газета Phnom Penh Post.

Подсудимые

В 1975-1979 годах во время правления "Красных кхмеров", избравших в качестве идеологической платформы наиболее радикальное направление маоизма, последовательно уничтожавших средний класс и интеллигенцию, загнавших крестьянство и остатки всех других социальных классов и групп в сельские коммуны, насильственно вводивших безденежные экономические отношения и насаждавших браки "по решению партии", была уничтожена почти четверть населения Камбоджи, более двух миллионов человек.

Кхиеу Сампхан был одним из главных идеологов "Красных кхмеров", и именно ему принадлежат слова о том, что в стране "вообще не должно быть интеллигенции", по его мнению, в любых обстоятельствах, даже при социализме, подверженной "тлетворному влиянию западных ценностей".

Нуон Чеа, военачальник коммунистических партизан в Индокитайских войнах, многие годы оставался ближайшим соратником основателя режима Пол Пота и был его заместителем на протяжении всего периода правления "Красных кхмеров".

Завершая в четверг зачитывание многостраничного обвинительного заключения, заместитель прокурора Чрезвычайной судебной палаты судов Камбоджи, ведущей процесс, канадец Дейл Лысак закончил свое выступление пересказом камбоджийской притчи о том, как крестьянин побил козу за то, что она украла его обед, хотя на самом деле обед украла обезьяна, съела его, а остатками вымазала морду козы.

"При режиме "Красных кхмеров" все было бы иначе: если бы на месте крестьянина оказался Пол Пот или Кхиеу Сампхан, или Нуон Чеа, то козу бы "раздавили", обезьяну арестовали бы за шпионаж и подрыв государственности, а всех их детей казнили. Таковы были реальности режима. Режим отличался невероятным пренебрежением к жизни. Я надеюсь, что эта история больше никогда не повторится в Камбодже", — заявил в заключительном слове Лысак, слова которого цитирует Phnom Penh Post.

Подсудимыми трибунала с самого начала были министр иностранных дел режима Йенг Сари (умер в ходе процесса в 2013 году), его жена, бывший министр правительства "Красных кхмеров" Иенг Тирит (больна болезнью Альцгеймера), Кхиеу Сампхан и Нуон Чеа. Остальные высшие лидеры режима, включая Пол Пота, умерли задолго до начала заседаний Чрезвычайной судебной палаты.

На заседании в пятницу не была названа дата оглашения приговора, сообщает Франс Пресс.

Чрезвычайная судебная палата судов Камбоджи, работающая на основании камбоджийского и международного законодательства, была создана в 2006 году специально для суда над лидерами "Красных кхмеров". Обе стороны процесса, а точнее – нескольких процессов против обвиняемых, которые идут параллельно, представлены как камбоджийскими, так и иностранными юристами.