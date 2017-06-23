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В мире

Бывший лидер "Красных кхмеров" выступил на суде с последним словом

14:4023.06.2017
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© AP Photo / Hnet Sok Heng, Extraordinary Chambers in the Courts of CambodiaБывший лидер режима Красных кхмеров, Брат номер пять Кхиеу Сампхан во время судебного трибунала. 23 июня 2017Бывший лидер режима Красных кхмеров, Брат номер пять Кхиеу Сампхан во время судебного трибунала. 23 июня 2017
© AP Photo / Hnet Sok Heng, Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia

БАНГКОК, 23 июн – РИА Новости, Евгений Беленький. Бывший лидер режима "Красных кхмеров", "Брат номер пять" после Пол Пота и глава государства в 1976-1979 годах Кхиеу Сампхан заявил в своем последнем слове на заседании Чрезвычайной судебной палаты по преступлениям режима "Красных кхмеров" в столице Камбоджи Пномпене, что в период правления его партии в стране "не было геноцида, который позже выдумали вьетнамские лидеры", сообщает в пятницу информационное агентство Франс Пресс.

Премьер-министр Королевства Камбоджа Хун Сен. Архивное фото
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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85-летний Кхиеу Сампхан обрушился с гневной речью на представителей прокуратуры и свидетелей, рассказавших суду о зверствах режима, в котором он исполнял функции главы государства. Он заявил, что непричастен к массовым убийствам, и тем более – к геноциду национальных и религиозных меньшинств, вьетнамцев и камбоджийских мусульман. Сампхан также сказал, что обвинения в его адрес со стороны правительства в геноциде – "пропагандистская операция Вьетнама", и что на самом деле никакого геноцида в стране не проводилось, сообщает агентство.

Суд, который длился 9 лет

Сампхан выступал с последним словом на суде, заседания которого длятся почти без перерывов с 2008 года. Вместе с ним на скамье подсудимых в зале находился "Брат номер два", 90-летний Нуон Чеа, также обвиненный трибуналом в массовых убийствах и геноциде. Нуон Чеа отказался от последнего слова. Его адвокаты сообщили Франс Пресс, что состояние его здоровья не позволяет ему выступать, а также, что он "не воспринимает серьезно этот суд".

Камбоджа. Архивное фото
© РИА Новости / Татьяна Белякова
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Оба обвиняемых были уже приговорены к пожизненному заключению решением трибунала в 2014 году за то, что участвовали в насильственном переселении жителей столицы страны, города Пномпеня, в деревни, и массовых убийствах, сопровождавших этот процесс.

В предыдущие дни на заседаниях суда адвокаты обвиняемых заявляли, что их подзащитные "воплощали в стране идеи коммунизма так, как они их понимали, ради светлого будущего всего народа Камбоджи", пишет в пятницу газета Phnom Penh Post.

Подсудимые

В 1975-1979 годах во время правления "Красных кхмеров", избравших в качестве идеологической платформы наиболее радикальное направление маоизма, последовательно уничтожавших средний класс и интеллигенцию, загнавших крестьянство и остатки всех других социальных классов и групп в сельские коммуны, насильственно вводивших безденежные экономические отношения и насаждавших браки "по решению партии", была уничтожена почти четверть населения Камбоджи, более двух миллионов человек.

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© РИА Новости / Максим Богодвид
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Кхиеу Сампхан был одним из главных идеологов "Красных кхмеров", и именно ему принадлежат слова о том, что в стране "вообще не должно быть интеллигенции", по его мнению, в любых обстоятельствах, даже при социализме, подверженной "тлетворному влиянию западных ценностей".

Нуон Чеа, военачальник коммунистических партизан в Индокитайских войнах, многие годы оставался ближайшим соратником основателя режима Пол Пота и был его заместителем на протяжении всего периода правления "Красных кхмеров".

Завершая в четверг зачитывание многостраничного обвинительного заключения, заместитель прокурора Чрезвычайной судебной палаты судов Камбоджи, ведущей процесс, канадец Дейл Лысак закончил свое выступление пересказом камбоджийской притчи о том, как крестьянин побил козу за то, что она украла его обед, хотя на самом деле обед украла обезьяна, съела его, а остатками вымазала морду козы.

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© AFP 2017 / Justin Tallis
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"При режиме "Красных кхмеров" все было бы иначе: если бы на месте крестьянина оказался Пол Пот или Кхиеу Сампхан, или Нуон Чеа, то козу бы "раздавили", обезьяну арестовали бы за шпионаж и подрыв государственности, а всех их детей казнили. Таковы были реальности режима. Режим отличался невероятным пренебрежением к жизни. Я надеюсь, что эта история больше никогда не повторится в Камбодже", — заявил в заключительном слове Лысак, слова которого цитирует Phnom Penh Post.

Подсудимыми трибунала с самого начала были министр иностранных дел режима Йенг Сари (умер в ходе процесса в 2013 году), его жена, бывший министр правительства "Красных кхмеров" Иенг Тирит (больна болезнью Альцгеймера), Кхиеу Сампхан и Нуон Чеа. Остальные высшие лидеры режима, включая Пол Пота, умерли задолго до начала заседаний Чрезвычайной судебной палаты.

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© Public domain
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На заседании в пятницу не была названа дата оглашения приговора, сообщает Франс Пресс.

Чрезвычайная судебная палата судов Камбоджи, работающая на основании камбоджийского и международного законодательства, была создана в 2006 году специально для суда над лидерами "Красных кхмеров". Обе стороны процесса, а точнее – нескольких процессов против обвиняемых, которые идут параллельно, представлены как камбоджийскими, так и иностранными юристами.

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