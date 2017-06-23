В Ливерпуле полиция расследует инцидент со стрельбой возле тюрьмы

ЛОНДОН, 23 июн – РИА Новости. Инцидент со стрельбой возле тюрьмы в районе Уолтон в Ливерпуле расследуется, сообщений о пострадавших не поступало, сообщили РИА Новости в местных правоохранительных органах.

"Примерно в 9.15 (11.15 мск) поступило сообщение о выстрелах на улице Хорнби Роуд. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили на (ред. – припаркованном неподалеку) сером автомобиле Renault Megane повреждения, похожие на следы от пуль", — сообщил собеседник агентства. По его словам, сообщений о пострадавших не поступало, предположительно, три или четыре человека, которые, вероятно, произвели выстрелы, скрылись с места событий на черном автомобиле Audi. Полиции известен калибр оружия, в настоящее время проводится экспертиза, улица перекрыта, гражданам рекомендуется избегать места инцидента.

Ранее СМИ сообщили о том, что в связи с инцидентом сама тюрьма закрыта для посещений. В исправительном учреждении от комментариев отказались, реакции минюста Великобритании на запрос РИА Новости также пока не поступало.