В Таиланде пять человек погибли, попав в водоочистные сооружения фабрики

БАНГКОК, 23 июн – РИА Новости. Пять человек погибли, попав в водоочистной резервуар фабрики по производству кормов для птицеферм на окраине Бангкока, сообщает в пятницу Третий национальный телеканал Таиланда.

Трагедия произошла, когда в резервуар упал школьник, осматривавший очистные сооружения фабрики, сообщает телеканал.

Упав, школьник потерял сознание от недостатка кислорода в резервуаре и через несколько минут умер. Пытавшиеся ему помочь четверо работников фабрики скончались по тем же причинам, сообщает телеканал. Все четверо спустились внутрь помещения резервуара, чтобы вытащить школьника, и задохнулись.

Тела погибших изъяли из резервуара спасатели, говорится в сообщении.