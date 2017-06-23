Две трети населения Йемена находятся на грани голода, заявили в ООН

Женщина из сообщества Ахдам с ребенком в городе Сана, Йемен. Архивное фото

Женщина из сообщества Ахдам с ребенком в городе Сана, Йемен. Архивное фото

ЖЕНЕВА, 23 июн — РИА Новости, Елизавета Исакова. Две трети населения Йемена находится на грани голода, заявила в пятницу пресс-секретарь Всемирной продовольственной программы ООН Беттина Люшер.

"Йемен находится на грани голода, так как 17 миллионов человек — две трети населения страны — не знают, где в следующий раз достать еду", — сказала она.

ВПП в июне рассчитывает оказать продовольственную помощь 6,8 миллионам человек. Из-за нехватки финансирования 3,3 миллиона человек, которые находятся в зонах наибольшего риска развития голода, получат полные пайки. Остальным достанется только 60% пайка.

Для осуществления программы в Йемене с июня по ноябрь ВПП срочно необходимо дополнительное финансирование в размере 442,5 миллиона долларов.

ВПП также готовится осуществлять доставку медикаментов и оказывать продовольственную помощь больным холерой в более чем сотне медицинских центров по всей стране, так как вспышка заболевания уже затронула 19 из 22 провинций Йемена.