Лидер британских лейбористов впервые опередил Мэй по популярности

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Лидера оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина предпочтут видеть на посту премьер-министра 35% британских граждан, отрыв от премьер-министра страны Терезы Мэй составил всего один процент, об этом свидетельствуют результаты опроса компании YouGov, проведенного для издания Times.

Впервые за историю проведения опросов данной компанией Корбин опередил нынешнего премьер-министра Мэй, которая заручилась поддержкой 34% населения.

По данным опроса, 34% опрошенных полагают, что осуществить Brexit лучше удастся партии консерваторов, только 20% респондентов высказались за лейбористов по этому вопросу.

Также согласно результатам опроса, примерно одинаковое количество опрошенных считают, что решение Британии покинуть Европейский союз оказалось неверным (45%) или верным (44%).

По данным YouGov, более половины британцев предпочтут, чтобы Британия имела свободный доступ к торговле с ЕС и позволила гражданам союза жить и работать в стране.

Опрос проводился в среду и четверг среди 1670 совершеннолетних граждан Британии.