Киевский облсовет требует урегулировать процедуру импичмента президента

КИЕВ, 23 июн — РИА Новости. Киевский областной совет обратился к Верховной раде Украины с просьбой принять законопроект, который урегулирует процедуру импичмента президента, такое решение было принято советом по инициативе фракции партии "Батькивщина" в облсовете.

Ранее лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко поднимала вопрос о необходимости принятия в Раде закона, который бы прописал четкую процедуру импичмента главы государства. Однако эта инициатива не находила поддержки у коллег, а фракция не может самостоятельно обеспечить результативность рассмотрения этого вопроса, так как в парламенте у нее всего 20 депутатов.

"Призываем украинский парламент выполнить свои конституционные обязательства перед украинским народом и урегулировать все необходимые законодательные процедуры, необходимые для отстранения от должности президента Украины в порядке импичмента, в частности, принять новый закон Украины "О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной рады Украины", и внести необходимые изменения в регламент Верховной рады", — говорится в обращении.

По мнению депутатов облсовета от "Батькивщины", импичмент — это пока единственный способ привлечения к конституционной ответственности главы государства в случае, когда его действия на этом посту имеют признаки преступлений: "вредят народу Украины, приводят к массовой гибели людей, потери территорий, длительной войны".

Депутаты отмечают, что "все президенты боялись и боятся принятие механизма импичмента, а потому блокируют ликвидацию этих пробелов в законодательстве".

Ранее Тимошенко неоднократно заявила, что, по ее мнению, действующий президент страны Петр Порошенко заработал уже "на пять импичментов".

Объявить на Украине импичмент президенту довольно проблематично. С одной стороны, для этого необходимо принять специальный закон "Об импичменте", а с другой — сама процедура, заложенная в конституции страны, очень запутанная и сложная для реализации. В частности, по конституции, импичмент может быть объявлен президенту, если он совершил госизмену или другое преступление. Право инициативы импичмента имеет парламент путем создания временной следственной комиссии. По заключению этой комиссии Рада сначала 226 голосами принимает решение о выдвижении обвинений президенту. Затем парламент 300 голосами принимает решение об импичменте, перед этим получив заключение конституционного суда о законности проведенной процедуры импичмента и заключение Верховного суда о том, что президент действительно совершил преступление.