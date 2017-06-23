Прокурор предложил запретить бельгийцам посещать "джихадистские сайты"

БРЮССЕЛЬ, 23 июн — РИА Новости, Александр Шишло. Федеральный прокурор Бельгии Фредерик Ван Лев предложил ввести для граждан королевства запрет на посещение "джихадистских сайтов" в целях предотвращения их возможной радикализации.

"По некоторым досье подозреваемые (в связях с террористами – ред.) зачастую держат в своих мобильных телефонах кадр обезглавливания. Зачем держать такие кадры? Или по каким причинам человек ищет в интернете рецепт изготовления бомбы? Без ограничения свободы слова следует запретить хранение или, по крайней мере, запретить сознательный поиск пропаганды джихадистов", — приводит в пятницу слова прокурора газета De Standaard

Ранее телерадиокомпания RTL со ссылкой на данные МВД Бельгии сообщала, что по состоянию на 2017 год в королевстве зафиксировано 18 тысяч 884 человека в базе данных полиции о лицах, подозреваемых в связях с террористами, что в 10 раз превышает показатель 2010 года.

Из указанного числа более 2,2 тысячи лиц рассматриваются в качестве личностей, подвергшихся радикализации и потенциально готовых к совершению актов агрессии.