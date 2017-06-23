На Украине заявили, что встреча "нормандской четверки" пока не планируется

КИЕВ, 23 июн — РИА Новости. Первый заместитель министра иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что в ближайшее время встреча лидеров "нормандской четверки" по урегулированию конфликта в Донбассе не планируется.

Накануне президент Украины Петр Порошенко заявил, что телефонные переговоры лидеров "нормандской четверки" (Франция, Германия, РФ и Украина) пройдут на следующей неделе. Также Порошенко намерен встретиться в понедельник в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"По нашей информации — именно телефонный разговор (планируется — ред.). И французская сторона, в принципе, нам разъяснила, всем, кто участвует в этом, что имелось в виду, что мы проведем телефонный разговор", — цитирует в пятницу слова Пристайко украинское агентство УНИАН.

При этом заместитель министра отметил, что непосредственная встреча лидеров в "нормандском формате" пока не планируется. "(Встреча) "нормандской четверки" нет пока, но состоится встреча с Францией, Украина и Франция", — сказал Пристайко.

Также он обратил внимание на то, что сейчас Порошенко проводит отдельные встречи с лидерами Франции и Германии.

Переговоры в формате "нормандской четверки" по урегулированию ситуации в Донбассе проводятся с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта на востоке Украины. В рамках "нормандского формата" проходят встречи и телефонные переговоры на высшем, министерском и экспертном уровнях. Последняя встреча лидеров "нормандской четверки" прошла в октябре 2016 года в Берлине, на ней была достигнута договоренность о подготовке плана по урегулированию в Донбассе.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются обстрелы.