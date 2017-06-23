Экс-президент Сербии заявил о неизменности отношения страны к России

БЕЛГРАД, 23 июн — РИА Новости. Политика Сербии по отношению к России не изменится, заявил бывший президент страны, глава Национального комитета по сотрудничеству с Россией и Китаем Томислав Николич.

"В политике Сербии ничего существенно не изменится. Сербия давно определилась со своими приоритетами: политическими, дружественными, экономическими. Сербия пытается буквально весь мир вставить в эти приоритеты", — заявил Николич на встрече с вице-премьером РФ Дмитрием Рогозиным.

Он отметил, что дружественные отношения с Россией останутся, а к другим странам сохранится уважение и доверительное отношение, что "люди с Запада часто не могут понять".

"Я больше не президент, поэтому могу открыто об этом говорить", — сказал он.

Дмитрий Рогозин сообщил о состоявшейся ранее в пятницу встрече с новым президентом Сербии Александром Вучичем.

"Обсудили экономические вопросы, как будем строить дальше работу в соответствии с формированием вашего нового правительства, кратко рассмотрели результаты прошлых лет", — сказал Рогозин.