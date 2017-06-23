Главред издания "Страна.ua" считает задержание спланированной провокацией

КИЕВ, 23 июн — РИА Новости. Задержанный правоохранителями главный редактор украинского интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва заявил, что в отношении него готовилась провокация.

Накануне генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что редактор украинского интернет-издания "Страна.ua" Гужва задержан в Киеве. По утверждению правоохранителей, он требовал и получил 10 тысяч долларов за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. По данным генпрокурора, у следствия имеются видео- и аудиодоказательства. В самом офисе издания прошли обыски. Депутат "Радикальной партии" Дмитрий Линько заявил, что именно у него вымогали деньги и в вымогательстве якобы участвовал лично Гужва.

"Еще в середине апреля мне сказали, что против меня возбуждено дело по поводу вымогательства у какого-то народного депутата. Я тогда удивился этой информации, потому что ничего такого даже и близко не было. Но в конце апреля ко мне поступили предложения снять с сайта за крупные суммы несколько материалов про Ляшко (лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко — ред.). Я отказался", — приводит слова Гужвы его издание.

По словам Гужвы, далее в середине мая на него снова вышли с подобным предложением, но хотели снять конкретно один материал — про конфликт советника главы МВД Украины Ильи Кивы и депутата от "Радикальной партии" по фамилии Линько, и якобы предложили сумму в 20 тысяч долларов, но Гужва отказался.

"К тому же, сложив 2+2, я к тому времени уже понимал, что это точно подстава. С тех пор ни от Линько, ни от Ляшко ко мне больше с предложениями не приходили. Вплоть до 22 июня, когда некие люди, представившись полицией, ворвались к нам в редакцию. Они зачитали некий документ, который они назвали "решением суда" и который, как они сами потом признались, является никчемным (поэтому обыск по нему и не проводили)", — сообщил главред издания.

По его словам, в этом документе были упомянуты и Линько, и 20 тысяч долларов. "Почему пришли? Видимо, надоело ждать, когда я начну "вымогать" нечто у Линько и решили уже приступить к действиям (дело-то вели с апреля — жалко бросать). В общем, вся эта история — заранее спланированная провокация против меня и против "Страны". Как и всякая провокация, обречена на провал", — сказал Гужва.