В Гетеборге во время беспорядков неизвестные подожгли машины

СТОКГОЛЬМ, 23 июн – РИА Новости, Людмила Божко. Беспорядки с поджогом машин и бросанием камней в полицейских устроила группа молодых людей в микрорайоне Ленсмансгорден в городе Гетеборг на западе Швеции, сообщает местная газета Göteborgs posten. © REUTERS / TT News Agency/Christine Olsson Трамп что-то знал: почему спокойную Швецию сотрясли беспорядки

"В ночь на пятницу в микрорайоне Ленсмансгорден были подожжены несколько машин. В прибывший на место полицейский патруль были брошены камни, и полиция сделала предупредительный выстрел", — пишет издание.

Представитель полиции Йоран Карлбум, комментируя изданию произошедшее, сказал, что решение о предупредительном выстреле полиция принимает не так часто.

"Со стороны полиции такое делается нечасто, но в данном случае почувствовали себя вынужденными сделать это. Молодежь бросала камни в полицейских", — пояснил он.

По его словам, на месте находились около 15-20 молодых людей, которые после предупредительного выстрела быстро разбежались.

По сообщениям городской спасательной службы пожар был устроен в трех местах микрорайона, сгорели несколько машин на парковке (число не называется). Из-за одной из загоревшихся машин пострадало дерево, устроители беспорядков подожгли также мусор, лежавший в нескольких контейнерах. Пожар был быстро потушен. Сообщений о задержанных и пострадавших нет.