МККК призвал включить в зону безопасности фильтровальную станцию в Донбассе

ДОНЕЦК, 23 июн — РИА Новости. Верхнекальмиусская фильтровальная станция в Донбассе должна попасть в зону безопасности, в случае ее обстрела и утечки хлора могут пострадать до 400 тысяч человек, заявил в интервью РИА Новости глава Донецкого офиса Международного комитета Красного Креста Мишель Саад.

Он отметил, что при создании зон безопасности, туда обязательно необходимо включить Донецкую фильтровальную станцию и идущие от нее водоводы к Донецку и населенным пунктам Верхнеторецкое и Пески, насосные станции около Каменки и в городе Кирово, водоводы между городами Золотое и Первомайск, а также Верхнекальмиусскую фильтровальную станцию.

"Важно отметить, что на этой фильтровальной станции в резервуарах под давлением хранятся более 300 тонн сжиженного хлора, используемого для обеззараживания воды. В случае, если фильтровальная станция получит повреждения в результате нападения, резервуары под давлением могут дать течь и сжиженный хлор сразу превратится в газ, токсичное облако которого вызовет удушье у всех, кто находится в непосредственной близости от станции, а также на территории, куда это облако направит ветер. При наиболее неблагоприятных условиях, таких как северо-восточный ветер, потенциально могут пострадать 400 тысяч человек", — сказал Саад.

Ранее президент МККК Петер Маурер заявлял, что комитет надеется увидеть прогресс в реализации зон безопасности в Донбассе, направленных на усиление защиты жизненно важных объектов инфраструктуры в регионе. По словам Маурера, их создание должно быть согласовано всеми сторонами конфликта "напрямую или с помощью нейтрального посредника, такого как МККК".