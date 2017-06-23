Медведь с трудом выбрался из бурной реки

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Американская семья, сплавлявшаяся по реке на Северо-Западе США, сняла на видео медведя, который попал в сильное течение и пытался выбраться из воды.

Люди активно подбадривали хищника, искренне желая, чтобы он выбрался. "Давай, медведь, вперед, медведь! Мишка, давай! ", — слышно на видео.

По словам человека, выложившего ролик на YouTube, капитан судна, на котором они плыли, направил двигатели так, чтобы медведя вынесло с сильного течения ближе к берегу.

"Мы думали, что он точно не жилец, потому что с этой рекой были шутки плохи", — отмечает он.

Тем не менее, в конце хищнику все-таки удалось выбраться на берег, под восторженные крики пассажиров лодки.