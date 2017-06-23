В Кении неизвестные напали на банк, три человека погибли

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. По меньшей мере три человека погибли в результате нападения на коммерческий банк на северо-востоке Кении, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на местную полицию.

Как сообщается, нападение произошло в провинции Мандера. По словам офицера полиции Чарльза Чача, жертвами инцидента стали двое гражданских и один полицейский.

"Вооруженных нападавших было пятеро. Когда они подъехали к банку, они выстрелили в офицера у двери. Полиции удалось выстрелить в одного преступника, однако злоумышленникам удалось скрыться", — цитирует агентство заявление Чача.

Информации о нападавших не поступало.