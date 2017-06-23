МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Сотрудники онлайн-сервиса такси Uber подготовили петицию с требованием к совету директоров вернуть Трэвиса Каланика в компанию на пост гендиректора, ее подписали более тысячи работников, сообщает издание New York Times.

В среду газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что генеральный директор и основатель Uber Трэвис Каланик покидает свой пост. По данным издания, во вторник пять инвесторов Uber потребовали немедленной отставки главы фирмы. Каланик, который находился в Чикаго, получил письмо от инвесторов с требованиями об отставке и после переговоров согласился на это. Он останется в совете директоров Uber.

"Он работал днем и ночью, чтобы превратить компанию в то, чем она является сейчас", — говорится в петиции. Петиция была создана, когда менеджер производственного направления Майкл Йорк обратился к сотрудникам с призывом поддержать Каланика, отмечает газета.

Сотрудники компании также выразили свое огорчение по поводу отставки Каланика в социальных сетях. Всего в компании работает более 15 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что Uber может возглавить операционный директор Facebook Шерил Сандберг.

Uber — сервис автомобильных перевозок, позволяющий заказать частное такси. Компания была создана в 2009 году, ее штаб-квартира расположена в Сан-Франциско. На сегодняшний день услуги Uber доступны более чем в 100 городах мира. Компания получает от работающих в ней таксистов комиссию в размере 20% от каждого вызова.