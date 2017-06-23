Китай выступает против любых действий КНДР, нарушающих резолюции СБ ООН

ПЕКИН, 23 июн – РИА Новости, Анна Раткогло. Китай выступает против любых действий Северной Кореи, которые нарушают соответствующие резолюции СБ ООН, заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, комментируя сообщения о том, что Пхеньян испытал новый двигатель для межконтинентальной баллистической ракеты.

"Соответствующие резолюции, принятые СБ ООН, имеют четкие положения об использовании КНДР технологий баллистических ракет и проведения запусков, Китай выступает против любых действий, которые нарушают эти резолюции", — заявил дипломат.

Он подчеркнул, что ситуация на Корейском полуострове все еще очень чувствительная и сложная, Китай надеется, что все стороны смогут проявить сдержанность и избежать возрастания напряженности в регионе.

Ранее телеканал Fox News со ссылкой на источники в разведсообществе США сообщил, что КНДР в среду испытала новый двигатель для межконтинентальной баллистической ракеты. Подробности пока не известны.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявлял, что КНДР "в не столь далеком будущем" освоит технологию межконтинентальных баллистических ракет, способных поразить цели на территории США.

В начале июня Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию, расширяющую санкции против КНДР в связи с продолжающимися ракетными пусками. Последний пуск был проведен 9 июня, когда КНДР испытала несколько противокорабельных крылатых ракет. Предыдущее испытание состоялось 29 мая, был проведен пуск баллистической ракеты с системой самонаведения для перехвата ракет противника.

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