Китай выступает против любых действий КНДР, нарушающих резолюции СБ ООН

ПЕКИН, 23 июн – РИА Новости, Анна Раткогло. Китай выступает против любых действий Северной Кореи, которые нарушают соответствующие резолюции СБ ООН, заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, комментируя сообщения о том, что Пхеньян испытал новый двигатель для межконтинентальной баллистической ракеты.
Он подчеркнул, что ситуация на Корейском полуострове все еще очень чувствительная и сложная, Китай надеется, что все стороны смогут проявить сдержанность и избежать возрастания напряженности в регионе.
Ранее телеканал Fox News со ссылкой на источники в разведсообществе США сообщил, что КНДР в среду испытала новый двигатель для межконтинентальной баллистической ракеты. Подробности пока не известны.
В начале июня Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию, расширяющую санкции против КНДР в связи с продолжающимися ракетными пусками. Последний пуск был проведен 9 июня, когда КНДР испытала несколько противокорабельных крылатых ракет. Предыдущее испытание состоялось 29 мая, был проведен пуск баллистической ракеты с системой самонаведения для перехвата ракет противника.
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