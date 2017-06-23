В Греции разбился вертолет, два человека погибли

АФИНЫ, 23 июн — РИА Новости, Геннадий Мельник. В Греции разбился вертолет во время распыления химикатов, погибли два человека и один ранен, сообщает телеканал Skai. © AFP 2017 / Fayez Nureldine СМИ: в Италии разбился вертолет польских вооруженных сил

ЧП произошло около 10 часов утра недалеко от Марафона, к востоку от Афин. Вертолет частной компании занимался распылением химикатов и упал в болотистой местности в районе Схиниа. Два члена экипажа погибли, а один был ранен. Выбраться из упавшего вертолета ему помогли местные жители, сообщает телеканал.

Причины авиапроисшествия пока не известны.

По информации телеканала, вертолет был арендован властями столичного региона Аттика для распыления химикатов против комаров.