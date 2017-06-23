Число жертв взрыва в пакистанской Кветте увеличилось до 11

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Число жертв взрыва в пакистанском городе Кветта увеличилось до 11 человек, передает телеканал Geo TV.

Ранее сообщалось о шести погибших и 14 раненых.

Взрыв произошел рядом с офисом главы полиции провинции Белуджистан, административным центром которого является Кветта. По данным телеканала, предполагаемый террорист-смертник привел в действие взрывное устройство в тот момент, когда его автомобиль попытались остановить сотрудники полиции.

Как сообщает телеканал, среди погибших четверо полицейских. Еще девять сотрудников правоохранительных органов получили ранения.